Calciomercato Juventus, che intreccio col Chelsea: il colpo a centrocampo

L’obiettivo della Juventus resta quello di rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri: intreccio in Premier

La Juventus vuole regalare un altro colpo a centrocampo a Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo in estate di Locatelli, la dirigenza bianconera è al lavoro per assicurarsi un profilo di livello assoluto per rinforzare la zona centrale di campo. Novità importanti potrebbero arrivare nelle prossime settimane con l’intreccio in casa Chelsea.

Calciomercato Juventus, via libera per Jorginho: l’incastro perfetto

Nella finale di Nations League, che ha visto la Francia protagonista per aver superato di misura la Spagna, si è messo in luce Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco, schierato titolare da Deschamps al posto di Rabiot, che è risultato positivo al covid. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il giocatore, nel mirino già dei bianconeri, è stato accostato anche al Chelsea che potrebbe dare così il via libera alla cessione di Jorginho.

La valutazione di Tchouameni non sarà inferiore ai 40 milioni, ma la Juventus potrebbe avere la meglio per arrivare al centrocampista italo-brasiliano, che sarebbe contento di tornare in Serie A dopo l’esperienza con la maglia del Napoli.

Un intreccio suggestivo in casa Chelsea con il doppio affare che farebbe comodo alle big d’Europa. Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con la Juventus sempre protagonista indiscussa sul fronte calciomercato.