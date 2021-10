Conte prepara la maxi beffa all’Inter: pronti 130 milioni

Il Newscastle, con il cambio di proprietà, si appresta a diventare una nuova superpotenza calcistica. Pronta la maxi offerta per Lautaro

Finora abbiamo imparato a considerare Manchester City e Paris-Saint Germain le due superpotenze calcistiche con maggiore disponibilità economica, dovuta ai petrodollari di cui dispongono i proprietari. Da ora, dovremo iniziare a fare i conti con una squadra, che avrà addirittura più capacità di spesa: il Newcastle. I Magpies, infatti, sono stati acquistati da un fondo riconducibile al principe Salman dell’Arabia Saudita. I bianconeri d’Inghilterra, per presentarsi subito preparati al grande palcoscenico, starebbero accelerando per convincere Antonio Conte ad accettare la panchina del Newcastle. Il tecnico leccese, per tornare in pista, chiede investimenti importanti al club in sede di calciomercato e tra questi ci sono anche giocatori che ha allenato e apprezzato nella sua esperienza all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Conte scippa subito la Juventus: colpaccio in attacco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Koulibaly per la difesa | La risposta di De Laurentiis

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Lautaro nel mirino di Conte: pronti 130 milioni dal Newcastle

Conte, oltre a volere un bomber d’area di rigore prolifico come Mauro Icardi, chiederebbe anche l’acquisto di un attaccante più mobile e in grado di agire sia da prima che da seconda punta. Preciso obiettivo del mister, sarebbe Lautaro Martinez, per formare un tandem tutto argentino con ‘Maurito’.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno di fiamma, colpo quasi a zero: l’Inter ci riprova

Per convincere l’Inter, il Newcastle arriverebbe ad offrire la cifra monstre di 130 milioni di euro per il ‘Toro’ e per il giocatore sarebbe già pronto un ingaggio faraonico. Sarà complicato per i nerazzurri respingere un assalto del genere, se queste cifre venissero confermate. Marotta, inoltre, non dovrebbe guardarsi da Conte soltanto per Martinez, ma anche per Brozovic. Il croato è in scadenza nel 2022 e l’ex commissario tecnico lo vorrebbe in cabina di regia nella sua prossima squadra.