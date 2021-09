Da avversario ad obiettivo di calciomercato: Simeone pesca in casa Milan!

Calciomercato Milan: Tonali convince anche contro l’Atletico Madrid. Possibile assalto proprio dei ‘Colchoneros’ di Simeone. Tutte le cifre e i dettagli

Polemiche e tanti rimpianti. Il Milan è uscito sconfitto dalla sfida con l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, ma ancora più consapevole della propria forza e del livello acquisito nel corso degli ultimi anni. Fino all'espulsione di Kessié la squadra di Pioli ha di fatto dominato i 'Colchoneros', una delle big anche di questa Champions League. A sostituire il centrocampista ivoriano in mezzo al campo è stato Sandro Tonali: il classe 2000 ha offerto un'altra prestazione di grande livello, con personalità e la solita sostanza. Caratteristiche tipiche dei calciatori del 'Cholo' Simeone: l'incrocio di San Siro potrebbe così trasformare Tonali in un obiettivo dell'Atletico Madrid. Ecco tutti i dettagli.

Tonali nel mirino di Simeone: il Milan ha le idee chiare

Il talento rossonero è di gran lunga il miglior centrocampista del Milan in questo avvio di stagione. La sua crescita rispetto alla prima annata è già esponenziale, dal punto di vista tecnico e fisico e soprattutto della consapevolezza. L'ex Brescia ha fatto una buonissima impressione anche contro una squadra fisica come l'Atletico Madrid. Una prestazione che con ogni probabilità non sarà passata inosservata nemmeno agli occhi di Simeone. Tonali, già cercato dal PSG prima dell'arrivo a Milano, potrebbe tornare ad attirare su di sé le attenzioni delle big europee, 'Colchoneros' compresi.

Tuttavia, il centrocampista è ovviamente ritenuto incedibile dalla società rossonera e già valutato almeno 40 milioni di euro. Il 21enne lascerà il Milan solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. L’Atletico Madrid e Simeone sono avvisati.