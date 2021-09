Post Ibrahimovic e Giroud: il Milan può riportare il bomber in Serie A!

Il Milan deve pensare al post Ibrahimovic e Giroud: possibile ritorno di fiamma per Schick, esploso al Bayer Leverkusen. Tutte le cifre e i dettagli

Il Milan ospita il Venezia a San Siro ancora senza Ibrahimovic e Giroud. Entrambi non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e salteranno anche la sfida di questa sera valida per il primo turno infrasettimanale della stagione. Lo staff medico non vuole rischiare nulla e non affretta i tempi di recupero: molto probabilmente i due saranno indisponibili anche nel weekend per la trasferta di La Spezia. L’obiettivo è quello di riaverli per la seconda partita del girone di Champions League. Tuttavia, considerata l’età e gli acciacchi fisici dei due, la dirigenza rossonera deve già pensare anche al post Ibra e Giroud. Ecco il possibile ritorno di fiamma in estate: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Schick: cifre e dettagli

Tra i vari nomi accostati per l’attacco del Milan nelle passate sessioni di calciomercato c’è anche quello di Patrik Schick. L’attaccante ceco, dopo la parentesi negativa alla Roma, è letteralmente esploso con la maglia del Bayer Leverkusen, e in estate ad Euro 2020. In questo inizio di stagione è già a quota 4 gol realizzati in Bundesliga su 5 presenze. Medie realizzative da primo della classe, che potrebbero attirare nuovamente il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Tuttavia, la sua valutazione è già piuttosto alta e si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club rossonero potrebbe così proporre il cartellino di Saelemaekers per abbassare l’esborso cash a circa 20 milioni. In ogni caso, arrivare all’ex Roma non sarà affatto semplice. Maldini e Massara sono avvisati.