Esonero in vista, Pirlo torna col fedelissimo bianconero

Andrea Pirlo potrebbe tornare nelle prossime ore su una panchina prestigiosa: esonero vicino, che suggestione!

Ora può davvero tornare. Andrea Pirlo non vede l’ora di essere nuovamente protagonista dopo l’esonero alla Juventus. Così a Barcellona potrebbe arrivare l’esonero per Ronald Koeman dopo la pesante sconfitta in Champions League in casa del Benfica. Secondo quanto riportato da Radio Catalunya lo stesso allenatore bresciano è tra i candidati per la possibile successione dell’allenatore olandese.

In caso di ufficialità al Barcellona, Pirlo potrebbe pensare subito a diversi innesti per la compagine blaugrana che non sta attraversando un ottimo momento di forma. Dopo l’addio di Lionel Messi, tante altre problematiche sono uscite a galla con la possibilità dell’esonero di Koeman.

E così lo stesso tecnico italiano potrebbe pensare al jolly Danilo, autore di un’ottima prestazione con la Juventus contro il Chelsea in Champions League. Nella scorsa stagione il brasiliano ha ricoperto tante posizioni, sia come centrocampista centrale che al centro della difesa. Danilo è considerato un fedelissimo di Pirlo: al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore con Pirlo che non vedrebbe l’ora di tornare protagonista su una panchina prestigiosa dopo quella della Juventus.