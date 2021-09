Colpo Champions per Juventus e Milan: concorrenza spagnola

Juventus e Milan potrebbero piazzare un gran colpo per il proprio centrocampo: tuttavia, c’è concorrenza dalla Spagna

La Champions League regala sempre grandi suggestioni, anche di mercato. I club italiani stanno vivendo un periodo economico molto complicato. Juventus e Milan stanno cercando di non ingaggiare più calciatori ultra trentenni, a meno che non si tratti di rarissime eccezioni. L’idea è quella di puntare sui giovani o sui calciatori in piena maturazione: è il caso di Naby Keita, attualmente al Liverpool. I Reds lo avevano acquistato dal Lipsia per 60 milioni di euro nell’estate del 2018, ma ora il suo valore -in seguito anche alle sue prestazioni e infortuni- è drasticamente diminuito.

LEGGI ANCHE >>> Allegri, rischio flop: la Juventus pensa ancora a Zidane

LEGGI ANCHE >>> Addio alla Serie A, il top player ha scelto già la Premier League

Juventus e Milan, concorrenza spagnola per Keita

Naby Keita la scorsa estate era in partenza dal Liverpool e questa situazione potrebbe non cambiare fino alle prossime sessioni di mercato. L’Atletico Madrid lo ha messo nel mirino per rinforzare la mediana di Simeone, desideroso di portare nuovi muscoli e tecnica alla sua rosa. Juventus e Milan sembrano destinate a provarci per il guineano, ma è chiaro che servono almeno 40 milioni per acquistare l’ex Lipsia. L’agente di Keita è disposto a spostare il giocatore che ha disputato pochi minuti in quest’inizio di stagione.