Delusione e mancato riscatto: il Milan cerca il sostituto

Il Milan valuta il nuovo acquisto ma le prestazioni poco convincenti fanno pensare al futuro: due nuovi obiettivi

È stato un avvio importante quello vissuto dal Milan, che ha collezionato ben sedici punti nelle prime sei giornate di Serie A ed è al secondo posto in classifica, all’inseguimento del Napoli che è in vetta con un vantaggio di due punti. I rossoneri però non hanno iniziato benissimo in Champions League nel girone di ferro con Atletico Madrid e Liverpool.

Nella massima competizione europea sono arrivate due sconfitte e ora iniziano ad arrivare anche le prime riflessioni sugli acquisti dell’ultima sessione di calciomercato. Alessandro Florenzi è finito nel mirino della critica visto che le sue prestazioni non stanno entusiasmando e non è da escludere un cambio sulla fascia per la prossima estate con eventuale riscatto mancato.

Calciomercato Milan, niente riscatto per Florenzi: spuntano Corona e Berardi

Il Milan dunque inizia a pensare al futuro e potrebbe anche decidere di puntare su nuovi esterni da schierare dietro la punta, decidendo di non puntare più su Florenzi. Nel mirino della società rossonera potrebbero esserci Jesus Corona e Domenico Berardi, entrambi hanno una valutazione che si aggira sui 30-35 milioni di euro ma il messicano ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e pertanto potrebbe anche arrivare a zero.

Jesus Corona è un titolare del Porto ma il futuro è in bilico mentre Domenico Berardi voleva salutare il Sassuolo già la scorsa estate e probabilmente proverà a farlo anche nel 2022.