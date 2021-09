Ronaldo fa un assist super alla Juve: colpo da sogno a zero

Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai il passato, ma il portoghese potrebbe servire un assist meraviglioso ai bianconeri sul calciomercato

La Juventus è in netta ripresa dopo un avvio di stagione thrilling, nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Molti, troppi i punti persi, anche a causa di un centrocampo che non sempre ha girato e ha dato più volte il sentore di necessitare di nuovi interpreti sul calciomercato. E, siamo a fine settembre, i sogni non possono mancare sulla scrivania della dirigenza torinese, pronta a sfornare colpi di primo livello.

Ed è qui che entra in gioco Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lasciato la Juventus dopo una sessione di calciomercato turbolenta e mesi di rumors in cui era chiaro meditasse l’addio. Tantissimi gol, lo scudetto, ma non proprio un ricordo straordinario nei ricordi dei tifosi bianconeri. Eppure CR7 potrebbe fare un regalo, non proprio voluto alla sua ex società e la Juve sembra pronta a scartarlo.

La Juventus tiene vivo il sogno Pogba: assist da Ronaldo

Ronaldo è il passato, dunque, anche sul calciomercato, ma è sul calciomercato che il portoghese potrebbe incidere e stavolta in positivo per i coloro bianconeri. L’ex Sporting, infatti, potrebbe spingere un po’ più lontano Paul Pogba dal Manchester United, da sempre nei radar della Juventus per il centrocampo. Paolo Condò, ai microfoni di ‘Sky Sport’, spiega così: “Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Pogba non si sente più la grande star del Manchester United, non è più lui ad essere al centro dell’attenzione. E nelle ultime partite il suo rendimento è calato tanto”. In scadenza a giugno del 2022, ora Pogba si avvicina all’addio e la Juventus non vuole farsi scappare l’occasione, ma lo scoglio resta sempre l’altissimo ingaggio del francese. Vedremo se i bianconeri riusciranno a far decollare la pista per il suo ritorno.