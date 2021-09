Champions League, Juventus-Chelsea 1-0: Chiesa gol | Tutti i risultati

La Juventus si aggiudica il big match contro il Chelsea grazie a un gol di Chiesa: tutti i risultati in Champions League

La Juventus è ufficialmente tornata. La squadra di Massimiliano Allegri batte il Chelsea per 1-0 e si porta in vetta al girone di Champions League, a quota 6 punti. Una prova d’orgoglio contro i campioni in carica, in una partita giocata senza affanni. Nel primo tempo tanta tattica e poche occasioni: a sfiorare il gol è Federico Chiesa con un paio di diagonali imprecisi. Chance anche per Rabiot, che spreca.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno di fiamma per Zidane: per la Juventus c’è una condizione

Nella ripresa, però, s’accende il gioco bianconero, spinto anche dallo stadio. Il gol arriva in apertura di tempo: al 46′ Bernardeschi, innescato da Rabiot, pesca in profondità Chiesa che taglia in area, fa partire la botta diagonale e infila alle spalle di Mendy. Poco più tardi Bernardeschi si divora il raddoppio, prima che Lukaku faccia altrettanto dall’altra parte. Finisce 1-0 per la Juventus. Di seguito tutti i risultati della serata di Champions League.

Champions League, tutti i risultati: Juventus-Chelsea 1-0

GIRONE E

Bayern Monaco-Dinamo Kiev 5-0 (12′, 27′ Lewandowski, 68′ Gnabry, 74′ Sané, 87′ Moting)

Benfica-Barcellona 3-0 (3′, 79′ Nunez, 69′ Silva)

Classifica: Bayern Monaco 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1, Barcellona 0

GIRONE F

Atalanta-Young Boys 1-0 (68′ Pessina)

Manchester United-Villarreal 2-1 (53′ Alcacer, 60′ Telles, 95′ Cristiano Ronaldo)

Classifica: Atalanta 4, Young Boys 3, Manchester United 3, Villarreal 1

GIRONE G

Wolfsburg-Siviglia 1-1 (48′ Steffen, 87′ Rakitic)

Salisburgo-Lilla 2-1 (35′, 53′ Adeyemi, 62′ Yilmaz)

Classifica: Salisburgo 4, Siviglia 2, Wolfsburg 2, Lilla 1

GIRONE H

Juventus-Chelsea 1-0 (46′ Chiesa)

Zenit-Malmo 4-0

Classifica: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmo 0