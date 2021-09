Calciomercato Milan, occhi in casa Venezia: talento nel mirino

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Venezia di Paolo Zanetti ed attenzione anche ai possibili risvolti in sede di calciomercato: spunta il nome di Dennis Johnsen, laterale offensivo dei lagunari

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante la sfida esterna in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, è riuscito ad uscire imbattuto dall’Allianz Stadium e si trova attualmente a 10 punti in classifica nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri, ritornati in questa stagione anche in Champions League con la bellissima sfida di Liverpool, saranno impegnati il 28 settembre in occasione della seconda giornata della fase a gironi contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Nel frattempo oggi c’è il Venezia di Paolo Zanetti per continuare il filotto di imbattibilità nel campionato italiano di Serie A.

Ma la sfida di oggi non è soltanto legata al rettangolo verde, ma anche alla finestra di calciomercato. I rossoneri infatti potrebbero mettere gli occhi su Dennis Johnsen, esterno sinistro del Venezia di Paolo Zanetti. Il giocatore norvegese, fra i migliori finora della stagione dei lagunari, è senza dubbio una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e potrebbe essere ciò che fa al caso del Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara.

Calciomercato Milan, occhi su Johnsen | Tutti i dettagli

Il Milan quindi sta monitorando con molta attenzione la prestazione di Dennis Johnsen. Il giovane esterno offensivo del Venezia è un classe 1998 ed ha un contratto con il club neopromosso nel campionato di Serie A fino al 2024. I rossoneri non sono nuovi nel pescare da squadre di bassa classifica, basti pensare all’operazione Messias sul finire dell’ultima sessione di calciomercato.

Johnsen, che al momento ha un valore poco inferiore al milione di euro, se dovesse continuare con questo tipo di prestazioni, potrebbe vedere schizzare il suo prezzo ed è per questo che il Milan è pronto, in caso, ad anticipare tutti per il talento norvegese.