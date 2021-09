La Juventus si fionda sul talento: chiesto lo scambio secco

La Juventus ha le idee chiare per rinforzare il proprio centrocampo e cerca l’affare con il club estero: richiesta a sorpresa

Non è stato un inizio di stagione semplice per la Juventus, che ora sta provando a rialzarsi per migliorare quantomeno la posizione della scorsa annata e tornare a competere ad alti livelli sia in Serie A che in Europa. I bianconeri sanno però che c’è bisogno anche di rinforzi e ci sarebbero già in mente nuovi colpi per gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ribaltone Lewandowski: assalto ai bomber, Juve e Inter ko

La società sta pensando principalmente a rinforzare il proprio centrocampo e nel mirino c’è anche Aurelien Tchouameni, giovane classe 2000 di proprietà del Monaco. In questo avvio di stagione, il mediano ha collezionato 7 presenze in Ligue 1 e una in Europa League, giocando praticamente sempre titolare nonostante la giovane età.

LEGGI ANCHE >>> Tentativo per Chiesa: super scambio con la Juventus

Calciomercato Juventus, tentativo per Tchouameni: il Monaco chiede Kulusevski

La Juventus punta su di lui e sul suo talento e starebbe preparando un assalto già per il mese di gennaio. La società bianconera potrebbe provarci ma il Monaco avrebbe le idee chiare e l’intenzione sarebbe quella di provocare chiedendo uno scambio secco con Dejan Kulusevski. Parlando di cifre sarebbe uno scambio da circa 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Osservato speciale Juve: ‘tesoretto’ per il colpo da oltre 110 milioni!

Kulusevski è arrivato a Torino per circa 40 milioni ma il suo valore non è aumentato in questi mesi in quanto le prestazioni non sono state così entusiasmanti. Possibile dunque un addio già a gennaio con scambio per rinforzare il centrocampo, un reparto che necessita di maggiori rinforzi.