Juventus, rinnovo a rischio: destinazione clamorosa in Serie A

La Juventus alle prese con alcune situazioni contrattuali in bilico: un giocatore potrebbe non rinnovare e passare ad un club rivale in Serie A

La Juventus tra questioni di campo e calciomercato. Mister Massimiliano Allegri tiene alta la concentrazione dei suoi ragazzi in una settimana di fuoco per i bianconeri. La priorità è recuperare il terreno perso in campionato, ma i pensieri sono anche alla Champions League e alla sfida con il Chelsea che può valere il primato nel girone. I prossimi impegni possono indirizzare la stagione, ma in dirigenza ci sono anche altre situazioni da sbrogliare.

Il riferimento è alle posizioni in bilico di alcuni giocatori in scadenza nel 2022 ed ancora senza rinnovo firmato. Oltre a Paulo Dybala, c’è da monitorare la situazione di Federico Bernardeschi, legato alla Juventus sino a giugno. L’azzurro, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, sta faticando in questo avvio di stagione, nonostante il ritorno di Allegri. Quattro presenze, ma zero gol e assist e una posizione sempre in bilico.

L’ex Fiorentina potrebbe pensare all’addio e spunta una destinazione clamorosa. Bernardeschi è infatti nel mirino del Torino, club nel quale già in passato ex bianconeri sono riusciti a rivalorizzarsi. L’ultimo esempio arriva da Pjaca, a segno nel match contro la Lazio e tornato decisivo dopo una parentesi opaca alla Juventus caratterizzata da un solo gol in 21 presenze.

Juventus, Bernardeschi via ma sempre in Serie A

Il Torino potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nella prossima stagione, in attesa anche di conoscere il futuro di Andrea Belotti, anche lui in scadenza. Bernardeschi è un profilo duttile che piace e che si può ben adattare al gioco offensivo di mister Juric. La pista va monitorata, ma intanto l’obiettivo del trequartista è quello di tornare a brillare in campo per poi giocarsi le ultime chance di rinnovo con la Juventus. L’alternativa, però, è già pronta.