Osservato speciale Juve: ‘tesoretto’ per il colpo da oltre 110 milioni!

Nuovo pericolo per la Juventus sul fronte calciomercato, con un top club che osserva da vicino Chiesa: ‘tesoretto’ per l’esterno bianconero

È cominciata la sesta giornata di Serie A. Oggi sono scese in campo Milan, Inter e Atalanta, per quanta riguarda la big. Domani, invece, toccherà alla Juventus, che affronterà all’Allianz Stadium – alle ore 12:30 – la Sampdoria di D’Aversa. Il risultato non è affatto scontato, soprattutto visto il cammino bianconero in questo inizio di campionato. I blucerchiati, poi, sono una squadra insidiosa, che è stata capace di fermare in casa i nerazzurri campioni in carica.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, rimane concentrata anche sul fronte calciomercato e, in particolare, incombe un pericolo per Federico Chiesa. L’esterno ex Fiorentina sarà un osservato speciale del Chelsea nella sfida Champions di mercoledì prossimo. I ‘Blues’ continuano a tenere il mirino puntato sulla Serie A, dopo aver strappato Lukaku alla ‘Beneamata’. Si tratterebbe di un’altra operazione in stile bomber belga, per cui servono oltre 110 milioni di euro. I londinesi, perciò, starebbero preparando un ‘tesoretto’ per finanziare il colpo e tentare l’assalto decisivo.

LEGGI ANCHE>>> Colpo della Juventus per sistemare il centrocampo: può arrivare a gennaio

LEGGI ANCHE>>> Rinnovo ad un passo per il top player, addio Juventus

Calciomercato Juventus, il Chelsea prepara il ‘tesoretto’ per Chiesa

In questo senso, i maggiori indiziati a lasciare il club sarebbero Kovacic e Werner. Entrambi non più centrali nel progetto del Chelsea, il primo ha una valutazione sui 30-35 milioni, mentre il secondo 40-45. Con questi soldi, i ‘Blues’ potrebbero farsi avanti seriamente la prossima estate.