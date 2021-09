Tentativo per Chiesa: super scambio con la Juventus

Chiesa è senza dubbio il migliore nella Juventus e le sue ottime prestazioni attirano i grandi club sul calciomercato: tentativo di scambio

Periodo grigio per la Juventus, ma Chiesa continua a brillare. L’esterno bianconero è senza dubbio il migliore della rosa al momento per prestazioni in campo. Ma ciò che impressiona più di ogni altra cosa è la sua costanza di rendimento. Anche lo scorso anno spiccava in una rosa colma di problemi e in estate è arrivata la ciliegina con il fantastico Europeo agli ordini di Mancini. Nella partita contro lo Spezia, inoltre, i bianconeri stavano perdendo 2-1 e i classe ’97 quasi da solo è stato in grado di riacciuffare il pareggio, a dimostrazione di quanto sia importante per Allegri.

Inevitabilmente, l’ex Fiorentina attrae – in sede di calciomercato – l’interesse dei grandi club. Tra le tante pretendenti ci sarebbe anche il Barcellona di Koeman. I blaugrana, dal canto loro, avrebbe un piano per tentare il colpaccio la prossima estate.

LEGGI ANCHE>>> Colpo della Juventus per sistemare il centrocampo: può arrivare a gennaio

Calciomercato Juventus, il Barcellona tenta lo scambio per Chiesa

Gli spagnoli potrebbero rinnovare il contratto di Dembele in scadenza giugno 2022. Successivamente, inserirebbero il suo cartellino nell’operazione Chiesa, evitando anche una dolorosa perdita a parametro zero. La Juventus vorrebbe almeno 100 milioni per il 23enne, mentre l’attaccante francese viene valutato sui 70.

LEGGI ANCHE>>> Allarme per la Juventus: preoccupano le sue condizioni

L’ex Dortmund piace ai bianconeri – che lo seguono da tempo -, ma ci punterebbero solo a zero. Ipotesi da scartare, quindi, per il Barcellona.