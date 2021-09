Allegri dopo Juventus-Sampdoria annuncia: “Ecco ora cosa serve”

Il tecnico livornese nel dopo gara sottolinea come serva un successo più netto per aumentare l’autostima dei giocatori

Il successo contro la Sampdoria è il secondo di fila e il primo in casa per la Juventus in questo avvio di campionato. I dubbi e le incertezze sia sulla manovra che sulla fase difensiva bianconera non sono stati completamente fugati da questi sei punti e Massimiliano Allegri ne ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara. “La vittoria di oggi ci deve far capire che la maggior parte delle partite sono così, in questo momento ci vuole una vittoria netta per far crescere l’autostima. Nel secondo tempo siamo entrati molto bene. Piano piano arriviamo”, ha detto inizialmente il tecnico.

Le parole di Allegri nel post Juve-Samp

Allegri si è poi soffermato sulle condizioni di Dybala e Morata, che hanno riportato entrambi problemi muscolari durante il match: “Ci vediamo dopo la sosta. Fa parte della stagione, purtroppo quando si gioca ogni tre giorni lo sforzo mentale è superiore anche a quello fisico. Questa vittoria può rilassarci di più”.

Infine, il mister bianconero ha parlato della poca solidità in fase difensiva della Juventus: “Bisogna percepire il pericolo, ogni tanto vedo qualcuno che rimane sopra la linea della palla. Su questo bisogna migliorare, fa parte della crescita”.