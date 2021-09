Klopp si fionda sull’attaccante del Milan: idea di scambio

Il Milan continua il momento positivo e intanto arriva una nuova offerta dal top club: tentativo di scambio in attacco

Il Milan ha iniziato con il piglio giusto la stagione collezionando dieci punti nelle prime quattro giornate e ottenendo ieri un buon punto nella gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus. I rossoneri erano in svantaggio e hanno pareggiato nel secondo tempo con la rete di Ante Rebic.

L’attaccante del ‘Diavolo’ sta vivendo un buon momento e per questo potrebbe aver attirato l’attenzione di alcune big. Sulle sue tracce infatti potrebbe esserci anche il Liverpool, che poco meno di una settimana fa ha affrontato il Milan in Champions League imponendosi per 3-2. Per il calciatore croato potrebbe esserci una proposta di scambio da parte di Jurgen Klopp.

Calciomercato Milan, il Liverpool tenta lo scambio Rebic-Origi

I ‘Reds’ sono alla ricerca di nuovi attaccanti e per questo sarebbero pronti all’offerta per Ante Rebic. La compagine inglese vorrebbe provare uno scambio secco mettendo sul piatto Divock Origi, ma il Milan non sembra interessato al giocatore che inoltre ha un contratto in scadenza a giugno 20222, anche se c’è l’opzione per il rinnovo.

Difficile dunque che il Milan accetti un’operazione simile ma il Liverpool è pronto a tentare l’assalto ad Ante Rebic per rinforzare il proprio reparto avanzato.