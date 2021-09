L’attacco dopo Juventus-Milan: “Due elementi senza carattere”

Il pareggio con il Milan non muove la classifica della Juventus, due elementi nel mirino delle critiche: Dybala e Rabiot

Zero vittorie per la Juventus nelle prime quattro partite di campionato, non accadeva da sessant’anni. Ieri l’1-1 col Milan ha innervosito parecchio Massimiliano Allegri, visto il gol di Rebic preso nell’ultimo quarto d’ora. Dopo un buon avvio con il vantaggio siglato da Alvaro Morata, i bianconeri si sono spenti, forse anche per una questione fisica oltre che mentale. Alcuni elementi non hanno offerto una prestazione da ricordare, come Paulo Dybala -che si è beccato con Tonali in mezzo al campo- e Adrien Rabiot.

Juventus-Milan, tante critiche per Dybala e Rabiot

Dybala ha fornito l’assist del vantaggio di Morata, ma poi è calato come tutta la squadra. Rabiot, invece, non ha giocato bene e la sua prestazione non è stata all’altezza. Se n’è accorto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha postato un tweet: “La Juve perde sempre la stessa partita (anche se pareggia). Questo preoccupa di più: va in vantaggio e si fa rimontare. C’è una carenza assoluta di carattere da centrocampo in su (aspettando Chiesa). Rabiot e Dybala sono i simboli di questa debolezza: grandi mezzi, zero grinta“. Mancanze mentali che si ripercuotono sulla squadra e sul risultato finale.