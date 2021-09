Scambio a sorpresa tra Inter e Juventus! Tutti i dettagli

Inter e Juventus continuano a lavorare sul fronte calciomercato per nuovi scambi avvincenti: la suggestione a gennaio

Inter e Juventus sono sempre molto attive per quanto riguarda il fronte calciomercato. La compagine nerazzurra è al lavoro per arrivare a profili interessanti anche in vista della prossima sessione invernale.

Calciomercato Inter, scambio per Perisic: l’idea con la Juventus

La società nerazzurra vorrebbe tentare la scambio a gennaio con la Juventus tra Ivan Perisic e Federico Bernardeschi. I due calciatori sono entrambi in scadenza contrattuale: Marotta conosce molto bene il bianconero visto che l’ha portato proprio lui a Torino. L’ex viola può ricoprire diverse posizioni: da quella di laterale a tutta fascia ad esterno offensivo nel tridente.

La società bianconera non sarebbe molto convinta del possibile affare a causa dell’età del laterale croato visto che ha 5 anni in più rispetto al giocatore della Nazionale italiana. Ad Allegri, però, il nerazzurro piace parecchio, ma non ci sarebbero i margini per un affare che andrà a buon fine.