Criticato per un anno, arrivano le scuse: “Vale due Locatelli”

Ancora un pari in campionato per la Juventus che non va oltre l’1-1 contro il Milan: arriva il passo indietro

Ancora una prova al di sotto delle aspettative per la Juventus che non riesce più a vincere in Serie A dopo la buona prova in campo europeo. La compagine bianconera dovrà subito ritrovare la retta via dopo aver conquistato soltanto 2 punti in quattro gare di campionato. Un bottino misero per la squadra guidata da Allegri, che non intende più avere passi falsi.

Juventus-Milan, Tonali uomo ovunque per Pioli

Così il giornalista Paolo Ziliani ha voluto esprimere il suo punto di vista mettendo a confronto Locatelli con Tonali: “Ho molto criticato un anno fa #Tonali (ma anche il #Milan, che ha ridiscusso al ribasso prezzo e stipendio); oggi dico che con un Tonali così il #Milan è in una botte di ferro: vale due #Locatelli (ha più qualità) e anche l’addio di #Kessie potrebbe non far più paura”.

Lo stesso centrocampista del Milan ha iniziato alla grande la nuova stagione con gol ed assist importanti. Dopo aver effettuato l’apprendistato lo scorso anno, ecco che l’ex Brescia è pronto per diventare un giocatore totale per ambire anche alla titolarità in Nazionale maggiore. Un percorso di crescita costante con il classe 2000 che sta continuando a stupire tutti.