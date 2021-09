Maxi affare da urlo col Real, due per uno: che scambio

Ancora un’esclusione da urlo: in estate il top player può partire davvero, scambio da urlo con il Real Madrid. Che suggestione!

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Il club bianconero è sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Contro il Milan è arrivato un nuovo pareggio per la compagine torinese, che non riesce più a vincere in Serie A. Dopo un ottimo primo tempo, la squadra guidata dall’allenatore livornese non è riuscita a raddoppiare e così è arrivato il gol del pari di Ante Rebic. Ancora un’esclusione eccellente per il centrale olandese de Ligt, che non ha fatto il suo ingresso in campo restando in panchina per i novanta minuti della gara.

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio: che scambio!

Le dichiarazioni del noto agente, Mino Raiola, hanno fatto tremare l’ambiente bianconero con il suo assistito che potrebbe anche pensare all’addio. C’è sempre la suggestione Real Madrid che segue da vicino le dinamiche del forte difensore olandese.

Il Real potrebbe così pensare ad inserire nella possibile trattativa Mendy ed Asensio, che non sono più elementi centrali nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Il terzino sinistro dei “blancos” ha voglia di andar subito via, mentre il talentuoso giocatore spagnolo è stato già accostato in passato alla Juventus. L’obiettivo sarebbe quello di ridurre sempre di più la parte cash con l’inserimento di due giocatori graditi al club bianconero.

Un possibile maxi affare tra le big d’Europa con i contatti sempre più frequenti tra Liga e Serie A.