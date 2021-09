Tre addii a zero per la Juventus: quanta voglia di tornare a giocare

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato tra cessioni ed acquisti: possibili tre addii a zero

Potrebbero esserci novità importanti per la Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è alla ricerca sempre di profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Sterling e via libera per la Juventus: affare a zero

Calciomercato Juventus, da De Sciglio a Perin: quanti addii!

Così tre calciatori bianconeri, come De Sciglio, Bernardeschi e Perin, sono in scadenza di contratto nel giugno 2022: per loro potrebbe esserci un addio a parametro zero con i rinnovi sempre più lontani. La loro voglia di tornare a giocare con costanza è davvero tanta: la voglia di rilanciarsi per un futuro migliore.

LEGGI ANCHE >>> Problemi per il rinnovo: la Juventus mira il grande colpo nel Barcellona

I tre giocatori sono ancora indietro nelle gerarchie anche sotto la gestione di Massimiliano Allegri e così i loro addii sono sempre più vicini in vista della prossima stagione.