I numeri indirizzano il calciomercato della Juventus: nuovo assalto al bomber!

Calciomercato Juventus: la squadra di Allegri ha finora il quarto peggior attacco del campionato. Nuovo assalto al bomber a gennaio

Due punti in quattro giornate, frutto di due pareggi e due sconfitte, che la collocano per il momento al penultimo posto in classifica in zona retrocessione. Sono i numeri da incubo dell’inizio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Ma non solo. La squadra bianconera subisce gol addirittura da 18 partite consecutive in Serie A, e dopo quattro turni ha il terzo peggior attacco del campionato. Morata e compagni hanno infatti realizzato 4 reti, meglio solo delle tre neopromosse Salernitana, Empoli e Venezia. Uno dei grandi problemi di questo inizio di stagione è dunque anche l’attacco. La dirigenza bianconera potrebbe così tornare sul mercato già a gennaio a caccia di un nuovo bomber dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Icardi: tutti i dettagli

Negli ultimi giorni di calciomercato, dopo l’addio di CR7, la Juventus ha cercato con insistenza Mauro Icardi. Cherubini ha dovuto incassare il no del PSG soprattutto per i tempi piuttosto ristretti, ma l’ex capitano dell’Inter è sempre in bilico a Parigi. Anche ieri, nonostante il gol decisivo, Pochettino ha escluso l’argentino e quando Messi raggiungerà il massimo della forma gli spazi per Icardi appaiono sempre più ristretti. La società bianconera potrebbe dunque fare un nuovo tentativo già nella sessione invernale di calciomercato, mettendo sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lo svedese sembra essere poco considerato da Allegri e potrebbe essere sfruttato come contropartita tecnica. Tuttavia, non è un profilo che interessa al Paris Saint-Germain: il club parigino preferisce monetizzare in caso di cessione dell’ex Inter. Staremo a vedere.