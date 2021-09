UFFICIALE, nuova tegola per Inzaghi: salta Fiorentina-Inter

Simone Inzaghi deve fare conto con un infortunio a centrocampo in vista del match contro la Fiorentina: il comunicato ufficiale dell’Inter

Brutte notizie dall’infermeria per l’Inter. Arturo Vidal ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia destra e potrebbe saltare le prossime partite. Sicuramente non sarà disponibile per il match di domani contro la Fiorentina. A meno di sorprese non ci sarà neanche Correa. Le sue condizioni andranno valutate in questi giorni.

LEGGI ANCHE>>> Scambio a sorpresa tra Inter e Juventus! Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale della ‘Beneamata’: “Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni”.