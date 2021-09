Sfuma il colpo per Juventus e Inter: il PSG anticipa tutti

Juventus e Inter seguono il difensore e cercano il colpo a zero dal top club ma il PSG si fa avanti con un’offerta per battere la concorrenza

È ancora in bilico la situazione riguardante il difensore centrale Antonio Rudiger, che ha vissuto mesi straordinari al Chelsea diventando campione d’Europa da titolare e ora deve vedere come muoversi visto che ha un contratto in scadenza nel mese di giugno del 2022. Non è da escludere quindi un addio a parametro zero nei prossimi mesi e sia Juventus che Inter ci stanno pensando.

I bianconeri hanno iniziato male la stagione collezionando un solo punto mentre è andata sicuramente meglio ai nerazzurri, che sono nei piani alti della classifica e vogliono provare a ripetere la straordinaria cavalcata della scorsa stagione. Entrambe le società sono pronte a battagliare per il difensore centrale ma non sono le uniche due.

Calciomercato, niente Rudiger per Juventus e Inter: il PSG anticipa la mossa

Anche il Paris Saint-Germain sta osservando la situazione di Rudiger e sarebbe pronto a un assalto immediato per anticipare la concorrenza e strappare il tedesco a Juventus e Inter. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro già a gennaio senza sfruttare l’occasione a parametro zero.

Rudiger ha collezionato già 4 presenze in Premier League e una in Champions League ma ancora non è arrivato nessun accordo per un eventuale rinnovo.