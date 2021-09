Scambio del Milan per il talento Champions: le cifre

Il Milan potrebbe acquistare un nuovo talento che disputa la Champions League in questa stagione: Kalulu pedina di scambio

La Champions League è una vetrina impressionante per la visione di giocatori sconosciuti ai più. Il Milan ha deciso da qualche anno a questa parte di puntare su calciatori giovani, in rampa di lancio, unendoli ad altri molto più esperti come Kjaer, Giroud e Ibrahimovic. Paolo Maldini, intanto, è alle prese con la trattativa del rinnovo di Franck Kessie, attualmente in fase di stallo. Ma in fase offensiva c’è bisogno di rinforzi vista l’alternanza delle prestazioni di Rebic, Leao e Castillejo che non rientra più nei piani di Pioli.

Milan, si lavora per Lang del Bruges

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Milan è una delle tre squadre che stanno attentamente osservato le prestazioni di Noa Lang. L’esterno offensivo del Club Bruges è finito anche nel mirino di Leicester e Arsenal. Il club belga ha già fissato il prezzo dell’olandese, che si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Per abbassare le pretese, il Milan inserirebbe nella trattativa anche Kalulu. Il difensore rossonero non ha ancora collezionato un minuto in quest’inizio di stagione.