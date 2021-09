La Juventus punta Vlahovic e non solo: ecco il tridente da sogno del 2022

La Juventus punta forte su Dusan Vlahovic per la prossima estate ma ci prova anche per un altro bomber per comporre il magico tridente con Dybala

La Juventus deve rialzare la testa anche in campionato, dopo la bella vittoria in Champions League contro il Malmoe. Ma questa volta di fronte si troverà il Milan, a punteggio pieno in campionato e reduce da una grande prestazione ad Anfield contro il Liverpool nonostante la sconfitta. Allegri spera di trovare col tempo il miglior Dybala e il miglior Morata ma certamente manca quel bomber che possa garantire quei 25 gol stagionali e che possa sostituire, quantomeno in numeri, l’assenza di Cristiano Ronaldo. Uno di questi potrebbe essere Dusan Vlahovic, che ha ricominciato come aveva terminato la scorsa stagione, segnando 3 gol in 3 partite di campionato. Il patron della Fiorentina non si è sbilanciato sul rinnovo e secondo la previsione del giornalista Paolo Bargiggia, l’attaccante serbo potrebbe vestire la maglia della Juve nel 2022.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, doppio annuncio di Raiola: addio de Ligt e non solo

LEGGI ANCHE>>>Il PSG guarda già al dopo Messi | Mirino in casa Juventus

La Juventus pensa al tridente da sogno nel 2022 con Vlahovic e Icardi al fianco di Dybala

LEGGI ANCHE>>>Il Manchester City insiste per Kane: Paratici trova l’erede in Serie A

Secondo le previsioni del giornalista, oltre a Vlahovic, ad affiancare Paolo Dybala ci potrebbe essere anche Mauro Icardi che potrebbe lasciare il Psg vista la grande concorrenza in quel reparto e tornerebbe in Serie A, nel campionato che lo ha fatto esplodere, prima con la Sampdoria e poi definitivamente con l’Inter.