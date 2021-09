C’è la fila per Kessie: che concorrenza per la Juve!

La Juventus e il Milan domani si sfideranno in campionato, osservato speciale Franck Kessie: tanta concorrenza

Domani si disputerà una grandissima partita tra Juventus e Milan, coi bianconeri ancora a caccia della 1^ vittoria stagionale in Serie A. Solo un punto conquistato in tre partite per Massimiliano Allegri, vittorioso contro il Malmoe per 0-3. I rossoneri, invece, dovranno riscattare la sconfitta di Liverpool ad Anfield. Sarà anche la partita del riscatto di Franck Kessie, autore di una prestazione sottotono contro i Reds. Il centrocampista ivoriano è, tra l’altro, nel mirino della Juventus, sempre attenta a valutare le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto.

Juventus-Milan, concorrenza per Kessie

Secondo quanto riferito ‘Repubblica‘, la strategia del centrocampo della Juventus passerà anche da Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. Il centrocampista, almeno per il momento, non trova un accordo con Maldini per il rinnovo e le sue richieste restano molto alte. Su Kessie si sono fatti avanti anche club di Premier League, come Liverpool e Tottenham. Il direttore sportivo Paratici lo apprezzava già quand’era alla Juve. Ed è pronto a mettere le mani sull’ivoriano.