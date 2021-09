Colpaccio Barcellona e assist per la Juventus: affare a zero

Juventus e Inter sognano il colpaccio in attacco dopo l’addio dei big ma il Barcellona si fa avanti e prova ad anticipare tutti

Non sono mancate le sorprese in questo inizio di Serie A. L’Inter campione in carica ha collezionato sette punti nelle prime tre giornate a causa del passo falso di settimana scorsa contro la Sampdoria e ora vuole rialzarsi nella gara contro il Bologna. La Juventus invece affronterà il Milan tra le proprie mura e dovrà provare a riscattarsi dopo aver collezionato appena un punto in tre giornate.

I bianconeri puntano a rinforzarsi e pensano già alle mosse da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Per tornare ad essere competitivi, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ si sarebbero interessati a un top player come Raheem Sterling, che ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Manchester City ma su di lui si sarebbe fiondato il Barcellona.

Calciomercato, la Juventus pensa a Sterling ma il Barcellona anticipa la mossa: si libera Dembele

I ‘Blaugrana’ si sarebbero fiondati sull’esterno inglese e questo potrebbe essere comunque un assist per la Juventus. La società bianconera deve ancora rimpiazzare a dovere l’addio di Cristiano Ronaldo, Sterling sarebbe sicuramente un calciatore all’altezza ma l’assalto del Barcellona già a gennaio potrebbe far sfumare l’obiettivo. Il club catalano, però, a sua volta libererebbe Ousmane Dembele che potrebbe diventare un obiettivo concreto della Juventus.

Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e con l’eventuale approdo di Sterling potrebbe non esserci alcun prolungamento, per cui la Juventus potrebbe effettuare il colpo a parametro zero per l’attacco.