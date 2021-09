Due campioni d’Europa per il Milan: possono arrivare a zero!

Milan attento alle possibili occasioni a parametro zero: nel mirino due campioni d’Europa. Tutti i dettagli

È già vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Una vigilia diversa da tutte le altre, perché domani sera i rossoneri saranno di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. La squadra di Pioli ha l’occasione di far sprofondare i bianconeri a -11 dopo solo quattro giornate di campionato, mettendo già Dybala e compagni con un piede e mezzo fuori dalla corsa scudetto. Una sfida, quella tra le due grandi rivali di sempre, che offre anche spunti di calciomercato. Entrambe le società sono infatti attente ai possibili colpi a parametro zero nel 2022, e a loro volta sono alle prese con i rinnovi di Dybala e Kessie, entrambi in scadenza a giugno. Ecco il possibile doppio colpo a parametro zero: tutti dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan alla finestra per Rudiger e Belotti: possibili affari a parametro zero

Non solo Dybala e Kessie. Tra i big in scadenza in Serie A e all’estero spiccano anche i nomi di due campioni d’Europa, in Nazionale e col Chelsea, Belotti e Rudiger. Il primo è sempre in bilico al Torino ed è tentato dal grande salto in una big, il secondo non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con i ‘Blues’. L’ex Roma, già accostato anche alla Juventus, potrebbe così far gola anche al Milan per rinforzare il reparto arretrato. Il club rossonero perderà con ogni probabilità Alessio Romagnoli, e con Rudiger può già pensare al post Kjaer.

Belotti, invece, è già seguito da Maldini e Massara, pronti a dare l’assalto a parametro zero in caso di mancato rinnovo con i granata. Un potenziale doppio colpo a zero per rinforzare difesa e attacco, anche in questo caso per il post Ibrahimovic. Il Milan è alla finestra per Rudiger e Belotti.