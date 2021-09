Il rinforzo per la difesa dell’Inter può arrivare dalla Serie A

L’Inter pronta a rinnovare il pacchetto difensori per la prossima stagione: il primo rinforzo può arrivare da un club di Serie A

La stagione dell’Inter è iniziata tra tante incertezze, ma mister Simone Inzaghi sembra aver già trovato una quadra. I nerazzurri sono partiti con tre vittorie e un pareggio in campionato: l’unica sconfitta è maturata in Champions League contro il Real Madrid, in una partita dove avrebbe meritato qualcosa in più.

Non è però tempo di abbassare la guardia. La società è infatti già a lavoro per monitorare come migliorare la rosa nelle prossime sessioni di mercato. Attenzioni particolari alla difesa, reparto dove le rotazioni sono limitate. L’Inter avrebbe già messo nel mirino un obiettivo. Come riporta ‘todofichajes.com’, il prescelto sarebbe Gleison Bremer del Torino. Classe 1997, il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023.

Bremer non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e questa situazione di stallo avrebbe fatto rizzare le antenne all’Inter. Il brasiliano ha nella difesa a tre il suo habitat naturale e può giocare sia come interno di sinistra che di destra. Un rinforzo duttile per Inzaghi, valutato però 10 milioni di euro dal Torino.

Inter, prossimo colpo dalla Serie A

L’Inter, riporta il portale spagnolo, spera di poterlo acquistare per una cifra inferiore. L’agente di Bremer è in contatto diretto con la dirigenza nerazzurra per testare il vero interesse del club sul suo assistito. In caso di mancato rinnovo con il Torino, partirebbe l’assalto. Il giocatore vanta già 80 presenze in maglia granata.