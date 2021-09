Anche nella sfida di Champions contro l’Inter, Carlo Ancelotti ha dimostrato di non puntare molto su Marco Asensio. Il talento spagnolo potrebbe tornare utile alla Juventus

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid ha riavviato un nuovo ciclo per i ‘blancos’ che puntano a vincere la Liga nella sfida serrata con Barcellona e Atletico. Il tecnico italiano sta pian piano trovando la quadra giusta, affidandosi ad un mix tra veterani e giovani talenti. C’è anche chi come Marco Asensio proprio non riesce a trovare molto spazio nell’undici titolare del Real. Ancelotti infatti gli ha concesso la miseria di 68 minuti totali in ben 4 gare di Liga, rendendolo poco più che un comprimario. A favorire questa involuzione del fantasista iberico ci ha pensato anche la folta concorrenza: dal ritorno di Bale all’esperto Lucas Vazquez, fino al giovanissimo Rodrygo, tutte opzioni offensive che Ancelotti può giocare sulla fascia destra d’attacco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi su Asensio: fuori con Ancelotti. Idea di scambio

Grande sovraffollamento anche a sinistra e sulla trequarti per il Real, motivo per cui Asensio rischia seriamente di veder bloccato il proprio percorso di crescita. Involutosi nelle passate stagioni anche a causa degli infortuni, lo spagnolo al momento risulta poco più che un’alternativa agli occhi del tecnico di Reggiolo che anche contro l’Inter in Champions gli ha concesso solo il recupero.

Ennesimo segnale di come non ci sia grande feeling, che complice anche il contratto in scadenza 2023 potrebbe portare Asensio a riflettere seriamente sul proprio destino. Il fantasista iberico gioca troppo poco e per fine anno, se non dovessero cambiare le cose sarà stufo di essere meno che un comprimario. Tornerebbe così in auge l’ipotesi Juventus, dopo essere stato accostato al Milan in estate. I bianconeri, ad un anno dalla scadenza, potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Rodrigo Bentancur che invece potrebbe andare a svecchiare un centrocampo un po’ in la con l’età per ciò che concerne il Real, che in estate ha già iniziato il processo con Camavinga.