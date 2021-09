Colpo in attacco per il post Ibra: scambio da urlo e Juve scavalcata

Per Zlatan Ibrahimovic potrebbe il suo ultimo anno in maglia rossonera a causa degli infortuni: scambio da urlo con il colpo da novanta

Il Milan è tornato ad essere protagonista in Champions League. Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Liverpool ad Anfield Road, i rossoneri ha mostrato di essere all’altezza anche in campo europeo dopo tantissimi anni fuori dal calcio che conta. Non era presente Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un fastidio al tendine: forse l’attaccante svedese salterà anche la super sfida contro la Juventus.

Calciomercato Milan, lo scambio super con il PSG

La stessa dirigenza milanese sarebbe al lavoro per arrivare ad un colpo per il post Ibra. L’idea potrebbe essere quella dell’attaccante argentino, Mauro Icardi, che non riesce a dimostrato tutto il suo valore con la maglia del PSG dopo l’arrivo di Messi. Lo spazio per lui è sempre più ridotto e così in estate potrebbe arrivare la cessione. Lo scambio avverebbe secco con la valutazione dei due giocatori intorno ai 35 milioni di euro.

La proposta del Milan sarebbe quella di inserire il centrocampista Bennacer, ma lo stesso club francese è da tempo sulle tracce di Kessie, in scadenza di contratto. I prossimi mesi saranno decisivi con il giocatore ivoriano che potrebbe essere la chiave per arrivare al colpo in attacco per i rossoneri. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: se non ci sarà il rinnovo, il Milan potrebbe pensare di cederlo già a gennaio per non perderlo a parametro zero.

Il Milan tenta il tutto per tutto per l’assalto a Mauro Icardi per il post Ibrahimovic, sempre più vicino all’ultima stagione da calciatore.