L’agente di Dybala resta in Italia: la richiesta e l’intreccio con Ronaldo

Il futuro di Paulo Dybala è ancora da definire, ma entrano nel vivo le trattative per il rinnovo di contratto. La richiesta resta altissima

Paulo Dybala ieri è stato tra i protagonisti nella netta vittoria della Juventus contro il Malmoe. L’attaccante ha realizzato il rigore che di fatto ha chiuso i giochi, prima del tris finale, ma intanto fuori dal campo restano vive le questioni relative il rinnovo di contratto. L’agente del calciatore, Jorge Antun, è rimasto a Torino: la trattativa per il prolungamento dell’argentino entra nel vivo, ma non senza qualche difficoltà all’orizzonte.

Dybala è stato posto al centro del gioco e dell’universo Juventus. La Joya è pronta a calamitare su di sé le soddisfazioni dei tifosi e i successi bianconeri, per non parlare del gioco, quello è essenziale. Allo stesso tempo, però, la querelle relativa il rinnovo di contratto non si risolve e le pretese del calciatore non accennano a calare.

L’alta richiesta di Dybala alla Juventus sulla scia di Ronaldo

Dybala non molla e per il rinnovo si intreccia paradossalmente ancora con Cristiano Ronaldo. Se il portoghese guadagnava la bellezza di 31 milioni l’anno, di certo l’argentino non vuole accontentarsi. E la richiesta resta, dunque, elevata e si attesta sui 12 milioni di euro. Troppo per la Juve che è ancora lontana da questa cifra. La motivazione del calciatore è legata al fatto che i bianconeri non hanno più l’ingaggio di Ronaldo da onorare. Si aspetta, quindi, almeno 10 milioni di euro sul piatto. In ogni caso, la volontà delle parti resta raggiungere la fumata bianca e chiudere la trattativa per il rinnovo: l’accordo, nonostante le distanze economiche, dovrebbe arrivare.