Allegri lo esalta: “E’ fortissimo”, ma i tifosi non ci stanno

Arriva la prima vittoria per Massimiliano Allegri per il suo nuovo corso bianconero: esalta il giocatore della Juventus

Arriva la prima vittoria per Massimiliano Allegri. In Champions League la Juventus è protagonista conquistando tre punti importanti dopo un inizio stagionale in Serie A completamente da dimenticare. Uno dei migliori in campo per lo stesso allenatore livornese è stato Adrien Rabiot, il centrocampista francese che è tornato su buoni livelli dopo alcune prestazioni da dimenticare.

Juventus, Rabiot sempre nel mirino delle critiche

Ai microfoni di Sky Sport lo stesso Allegri ha esaltato lo stesso Rabiot: E’ un giocatore straordinario, non sa nemmeno lui le potenzialità che ha. Quando strappa ti porta viva, e per come ha giocato tecnicamente sono molto contento”.

I tifosi bianconeri, però, non sono perfettamente concordi con l’idea dell’allenatore livornese. Per molti ha disputato una partita sufficiente senza strafare: nessun complimento in particolare per il centrocampista francese, titolare anche nella Nazionale di Deschamps.

Contro il Malmo. E il meglio di sé non è altro che una sufficiente prestazione. Ogni anno si cerca di riabilitarlo. Per me è una pippa 😭 — ViperVandeBeek (@vincenzodesa) September 15, 2021

Leggo lodi eccessive nei confronti di Rabiot, per me ha fatto una discreta partita, ma il lavoro enorme a centrocampo lo ha fatto Locatelli, lui si fondamentale ed in attesa del rientro di Arthur unico centrocampista imprescindibile.#MalmoeJuventus — Marco (@Marco562017) September 15, 2021

Sotto la gestione Allegri le prestazioni di Rabiot potrebbero essere sempre, via via, migliori risultando decisivo a centrocampo, il reparto bianconero che ha bisogno più di cure.