Infortunio e mistero sul futuro: la Juventus può perderlo a zero

La Juventus continua a lavorare sul futuro ma c’è un’incertezza riguardo un giocatore: permanenza a rischio

È arrivata ieri sera la prima vittoria stagionale da parte della Juventus, che ha sconfitto per 0-3 il Malmo in trasferta iniziando con un successo il proprio cammino in Champions League. I bianconeri adesso pensano al campionato e giocheranno domenica nel posticipo contro il Milan, una gara difficilissima nella quale è comunque vietato sbagliare.

La Juventus potrebbe fare a meno di Federico Bernardeschi, che ha rimediato una contusione al ginocchio nella gara contro il Napoli e c’è ancora il lieve dolore. Negli allenamenti di questi giorni l’esterno sarà valutato e bisognerà tenere in considerazione anche l’impegno di tre giorni dopo contro lo Spezia.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi può saltare il Milan e il futuro è sempre più in bilico

L’esterno bianconero potrebbe saltare la prossima gara e intanto è in dubbio anche il suo futuro. Si sa poco su quel che succederà, visto che Bernardeschi ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e per ora non c’è traccia di un possibile rinnovo. Non è da escludere quindi un addio a parametro zero nei prossimi mesi, a meno che la società non effettui nuove trattative già a gennaio oppure non inizi a discutere per il prolungamento.

Bernardeschi non è più un punto fermo della Juventus e per questo non è da escludere una partenza nei prossimi mesi.