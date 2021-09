Haaland condiziona il futuro di Juventus e Inter: centravanti in bilico

Juventus e Inter potrebbero acquistare un nuovo attaccante, ma molto dipenderà dal futuro di Erling Haaland

La Serie A nell’ultima sessione di calciomercato ha perso giocatori fantastici come Cristiano Ronaldo e Lukaku. Juventus e Inter hanno scelto di puntare su profili nettamente diversi. Tra le fila dei bianconeri è arrivato Moise Kean, una giovane promessa, mentre il club nerazzurro ha deciso di puntare su un profilo esperto come Dzeko. Entrambe, dunque, hanno rinunciato al top player nel pieno della maturità calcistica. Un acquisto che potrebbe avvenire nelle prossime sessioni anche in base all’evolversi della stagione. E uno dei più appetibili resta Timo Werner, chiuso proprio da Lukaku al Chelsea.

Juventus e Inter, il Borussia Dortmund su Werner

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il futuro di Erling Haaland potrebbe condizionare quello di Timo Werner. Il centravanti norvegese andrà via dal Borussia Dortmund, probabilmente direzione Real Madrid. E al suo posto, il club tedesco potrebbe puntare proprio su Werner, che non si è ben adattato alla Premier League. Juventus e Inter osservano da vicino la vicenda, consapevoli che potrebbero perdere uno degli obiettivi della loro lista per rinforzare il reparto offensivo.