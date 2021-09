Il Milan a gennaio potrebbe essere costretto a rimettere mano al mercato per potenziare il centrocampo. Bakayoko non offre garanzie: pronta la beffa a Juventus, Inter e Roma

La seconda vita di Tiemouè Bakayoko al Milan è iniziata nel peggiore dei modi. Il possente centrocampista francese è arrivato in rossonero dal Chelsea, dopo una stagione deludente in Serie A con la maglia del Napoli. L’ex Blues però non ha cominciato col piede giusto, esordendo solo per una manciata di minuti nel successo casalingo contro la Lazio. Per Bakayoko subito un cartellino giallo per fallo piuttosto duro che sarebbe anche potuto costare un’espulsione prima di accasciarsi al suolo pochi minuti dopo per un problema alla gamba. Infortunio, qualche tocco errato ed un’ammonizione parecchio carica per il mediano francese che è stato preso principalmente per dare respiro a centrocampo e alternative a Pioli quando non ci saranno Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa. Ad oggi però l’avvio di Bakayoko non convince, ed anche dal punto di vista fisico rischia di non dare troppe garanzie. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, tripla beffa alla concorrenza: all-in su Witsel a gennaio

Bakayoko quindi sembra partito sulla falsa riga di Napoli e il Milan a gennaio dovrà fare a meno di Bennacer e Kessie motivo per cui rischia di restare solo con lui e Tonali. Un po’ troppo poco visti i presupposti del francese: nella prossima finestra di mercato il Milan potrebbe quindi provare a bussare alla porta del Borussia Dortmund per Axel Witsel, esperto centrocampista belga classe 1989.

L’ex Zenit è stato spesso accostato ad Inter, che lo vorrebbe a zero, ma soprattutto Roma e Juventus, che necessitano di rinforzi in mezzo al campo. Il Milan prepara quindi la possibile beffa alla concorrenza, provando a piazzare il colpo d’esperienza a buon mercato. Affare low cost, che vista età e contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbero portare Maldini e soci a non investire più di 6/7 milioni di euro. Una mossa che taglierebbe fuori quindi sia Mourinho che Allegri e allungherebbe le rotazioni di Pioli a centrocampo.