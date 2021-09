La Juventus lo scarica: possibile scambio col Milan

Rabiot continua a deludere alla Juventus: il centrocampista francese potrebbe rappresentare un’occasione per il post Kessie. Possibile scambio col Milan: tutte le cifre e i dettagli

Inizio da incubo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo solo tre partite di campionato la squadra bianconera è già scivolata a -8 dalla vetta della classifica, attualmente occupata da Milan, Napoli e Roma. Questa sera inizierà anche il cammino in Champions League, sul campo del Malmoe, in una partita già da non sbagliare, e domenica sera Dybala e compagni ospiteranno il Milan. Una delle svolte nella nuova Juve è attesa dal centrocampo, il reparto più in difficoltà negli ultimi anni, e in particolare da Adrien Rabiot. Nelle prime conferenze stagionali Allegri ha puntato sull’ex PSG, chiedendogli un salto di qualità e più incisività in zona gol. Il francese, però, ha ampiamente deluso anche contro il Napoli e continua a non convincere in bianconero. Se nei prossimi mesi non riuscirà ad imporsi, non è quindi da escludere che la Juve possa mettere il francese sul mercato per andare a caccia di nuovi profili a centrocampo. Rabiot potrebbe avere mercato anche in Serie A: ecco l’ipotesi di scambio con una big. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> La Juventus perde un obiettivo: annuncio del dirigente

Ipotesi scambio Juventus-Milan: cifre e dettagli

Rabiot è stato acquistato sotto la gestione Paratici a parametro zero. In caso di cessione garantirebbe dunque un’importante plusvalenza per le casse bianconere: la sua attuale valutazione è di circa 25 milioni di euro. Una big di Serie A che potrebbe mettere gli occhi sull’ex Paris Saint-Germain è il Milan, che deve necessariamente pensare all’eventuale post Kessie. Rabiot garantirebbe fisicità e corsa al centrocampo rossonero, e potrebbe sbarcare a Milano anche tramite uno scambio tra le due società. Una possibile contropartita tecnica è Rafael Leao, esterno ideale per il 4-3-3 o l’eventuale 4-2-3-1 di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus scarica Szczesny: possibile scambio in Serie A

Il portoghese non è considerato incedibile e anche valutato dal Milan circa 25-30 milioni di euro. Ad oggi si tratta tuttavia di semplici suggestioni di calciomercato, e al momento non c’è ancora nulla di concreto tra i due club. Staremo a vedere.