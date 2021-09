Scambio tra Juventus e Barcellona sul calciomercato: De Ligt sacrificato

La Juventus cerca il nuovo portiere e pensa all’operazione con il top club: possibile scambio a sorpresa con conguaglio

È stato un avvio di stagione difficilissimo per la Juventus, che ha collezionato tre passi falsi in queste prime tre giornate di Serie A (due sconfitte e un pareggio) e questa sera proverà a rialzarsi in Champions League nella sfida con il Malmo, che quantomeno sulla carta sembra essere abbordabile.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus lo scarica: scambio col Milan!

I bianconeri intanto valutano anche le nuove mosse inerenti al calciomercato da attuare a gennaio o giugno prossimo. Nel mirino della società potrebbe esserci Marc-Andre Ter Stegen del Barcellona, visto che Szczesny è una delle delusioni maggiori di questo avvio di campionato. Per arrivare a lui però potrebbe esserci un sacrificio importante.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter pesca dal Real Madrid: sorpasso su Juventus e Milan

Juventus e Barcellona pensano allo scambio a sorpresa: i bianconeri chiedono il conguaglio

Juventus e Barcellona potrebbero pensare a uno scambio e la volontà dei ‘Blaugrana’ sembra essere quella di puntare su Matthijs De Ligt, che è stato un obiettivo per la difesa anche in passato. La Juventus però non vuole cedere facilmente l’olandese e oltre allo scambio vorrebbe anche un conguaglio di circa 30-35 milioni di euro. Per questo motivo non sarà semplice far decollare la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Il big scaricato dalla Juventus: addio per finanziare il bomber

La Juventus punta molto sul difensore centrale olandese che ha anche molti margini di crescita e per questo non è facile effettuare un’operazione simile. Ter Stegen intanto è tornato ad essere titolare dopo l’infortunio mentre De Ligt si alterna con Bonucci e Chiellini.