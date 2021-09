L’Inter pesca dal Real Madrid: sorpasso su Juventus e Milan

L’Inter cerca un nuovo colpo importante per il centrocampo e si apre la lotta con Milan e Juventus per il colpo dal Real Madrid

Non è iniziata malissimo la stagione dell’Inter, che aveva conquistato sei punti nelle prime due e ieri si è fermata contro la Sampdoria impattando per 2-2 ma mantenendo comunque una zona alta della classifica, visto che la vetta dista appena due punti ed è occupata da Roma, Napoli e Milan.

I nerazzurri intanto lavorano anche in ottica calciomercato e potrebbero cercare un rinforzo a centrocampo per gennaio. Nel mirino sembra esserci Isco, così come riportato da ‘TodoFichajes.com’: la società potrebbe provare a battere la concorrenza di Milan e Inter visto che lo spagnolo non sta trovando spazio nel Real Madrid.

Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Isco: Juventus e Milan e ko

Isco sembra essere l’opzione preferita per rinforzare il centrocampo dell’Inter e ci può essere un tentativo nei prossimi mesi. Il calciatore spagnolo non è un titolare dei ‘Blancos’ e per questo motivo cerca una nuova soluzione per avere maggiore possibilità di mettersi in mostra e riscattarsi. L’Inter al momento deve fare anche a meno di Christian Eriksen e non sa se potrà riaverlo a disposizione in futuro, per questo la società è costretta a correre ai ripari.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica spagnolo, Isco potrebbe partire per una cifra che si aggira intorno ai 12 e i 15 milioni di euro.