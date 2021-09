La Juventus potrebbe prendere la decisione di sacrificare un difensore per far partire l’assalto al bomber del futuro

Non riesce a rialzarsi nemmeno contro il Napoli la Juventus, che incassa la seconda sconfitta consecutiva e rimane ferma a un punto dopo le prime tre giornate di Serie A. La strada verso lo scudetto inizia da subito a mettersi in salita, e adesso la vetta è distante otto punti. Nel frattempo nella società juventina si ragiona anche in chiave futuro e un big della difesa potrebbe essere sacrificato per il colpo in attacco.

A essere ceduto potrebbe essere Matthijs de Ligt, centrale olandese che vanterebbe l’interesse di alcuni top club europei. In particolare sulle sue tracce ci sarebbero il Chelsea, che dopo la delusione Kounde cerca un nuovo centrale, e il PSG, che con un Sergio Ramos ancora infortunato vorrebbe ringiovanire il proprio reparto difensivo. Il centrale difensivo juventino sarebbe valutato intorno ai 70-80 milioni di euro, che servirebbero a finanziare il colpaccio in attacco.

La Juventus sacrifica de Ligt per il bomber: Vlahovic nel mirino

Dusan Vlahovic continua a stupire la Serie A e non solo a suon di gol. Nell’ultimo match di campionato vinto dalla Fiorentina contro l’Atalanta, il bomber serbo ha messo a segno una doppietta che lo porta a tre gol in tre partite.

Sulle sue tracce continua a esserci il forte interesse della Juventus, che sarebbe disposta a cedere Matthijs de Ligt per una cifra intorno ai 70-80 milioni di euro, così da finanziare l’acquisto del bomber ‘Viola’. Dunque manovre importanti in casa Juventus, dove si pianifica il futuro.