Assalto a gennaio per il bomber: superate Milan e Inter

Milan e Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato, ma attenzione alle sirene dalla Spagna per il goleador italiano

Saranno mesi intensi per Milan e Inter, che sono sempre attivi sul fronte calciomercato. Le due compagini milanesi sono al lavoro per arrivare a colpi importanti soprattutto sul fronte offensivo. Nel mirino c’è da tempo il profilo dell’attaccante del Torino e della Nazionale italiana, Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il centravanti classe 1993 è stato vicinissimo in estate ai nerazzurri come sostituto di Romelu Lukaku, ma alla fine l’affare non è stato portato a termine.

Calciomercato Milan e Inter, assalto del Siviglia per Belotti

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” Andrea Belotti sarebbe finito nel mirino anche del Siviglia, che vorrebbe anticipare a gennaio il colpo in attacco. Un lavoro certosino dell’ex direttore della Roma, Monchi, pronto a preparare l’assalto decisivo al centravanti italiano. Lo stesso attaccante italiano non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il club granata dicendo così addio ad un prezzo ragionevole nella sessione invernale di calciomercato. Oppure così si libererà a parametro zero in estate.

Belotti è sempre più vicino all’addio al club di Urbano Cairo: il rinnovo non ci sarà con il Torino visto che lo stesso attaccante della Nazionale italiana è pronto a nuove sfide suggestive per la sua carriera.