La Juventus scarica Szczesny: possibile scambio in Serie A

La Juventus dovrà cercare di risolvere in poco tempo la situazione intorno al portiere Szczesny: suggestione scambio in A

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per risolvere la situazione del portiere polacco Wojciech Szczesny, che è apparso poco pimpante nelle prime uscite stagionali. Così il club bianconero, molto vicino a Donnarumma in estate, dovrà pensare al suo sostituto per quanto riguarda la prossima stagione. E così ci potrebbero essere novità suggestive con uno scambio fattibile proprio in Serie A.

Calciomercato Juventus, Perin pedina di scambio

Il vice dell’estremo difensore polacco, Mattia Perin, potrebbe essere la soluzione per uno scambio con un portiere già affidabile per il presente, come Cragno o Dragowski. Due profili interessanti che sono sul taccuino della dirigenza bianconera già da tempo. Così la Juventus starebbe pensando al suo sostituto proprio in Italia per dare maggiore sicurezza a Massimiliano Allegri anche per quanto riguarda la situazione portieri.

Una situazione limite con Allegri che continuerà a porre fiducia in lui in vista dei prossimi incontri ufficiali. Ora la Juventus sarà impegnata anche in Champions League per tornare a splendere anche in campo europeo dopo il negativo inizio stagionale. Di pari passo Mattia Perin andrebbe fare il titolare in un club italiano per giocare con maggiore continuità in vista della prossima stagione. Un’idea suggestiva per risolvere la situazione portieri in casa bianconera.