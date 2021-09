Ancora un infortunio, c’è il comunicato ufficiale: le condizioni

Non finiscono le brutte notizie: ancora un infortunio per il giocatore, ecco il comunicato ufficiale con le sue condizioni

Brutte notizie in casa Inter per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare al centrocampista Stefano Sensi. Ancora uno stop per infortunio per il giocatore nerazzurro che dovrà saltare i prossimi impegni ufficiali della compagine guidata dall’ex Lazio.

Ecco il comunicato ufficiale del club milanese: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima”. I suoi tempi di recupero sono stimatii in 6-8 settimane saltando così la prima parte di stagione.