La Juventus perde un obiettivo: annuncio del dirigente

La Juventus cerca un colpo a centrocampo ma si allontana un obiettivo importante: annuncio del direttore

È stato un inizio di stagione molto complicato quello della Juventus, che ha già rimediato due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e ha ottenuto soltanto un punto, nella prima giornata di campionato contro l’Udinese. I bianconeri devono riscattarsi al più presto e proveranno a farlo a partire dalla Champions League domani sera contro il Malmo.

La rosa della ‘Vecchia Signora’ non sembra essere comunque ricca di qualità, soprattutto a centrocampo, e per questo motivo si cercano dei rinforzi per la prossima sessione di calciomercato. Nel mirino c’è Leon Goretzka ma potrebbe esserci presto una svolta per quanto riguarda il tedesco.

Calciomercato, svolta Goretzka: vicino il rinnovo con il Bayern Monaco. Juventus ko

Il centrocampista classe 1995 ha un contratto in scadenza nel mese di giugno 2022 e per questo motivo la Juventus si è fatta avanti, provando a sfruttare l’occasione. Per Goretzka però l’affare potrebbe essere sempre più lontano, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha dichiarato: “Siamo a buon punto per il rinnovo, Leon è molto importante. È un giocatore che ha abilità speciali a centrocampo”.

In caso di rinnovo dunque sfumerebbe un obiettivo a centrocampo per la Juventus che sarebbe costretta a cercare nuovi calciatori.