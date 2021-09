Inizia la Champions League e non senza sorprese: lo United perde al debutto nonostante Ronaldo, pareggio per il Siviglia

La Champions League 2021/22 è ufficialmente iniziata. Le squadre qualificate ai gironi giocano le loro prime partite tra oggi e domani. Un debutto in cui non sono mancate le sorprese. Ne sa qualcosa il Manchester United, caduto a sorpresa sul campo dello Young Boys. Gli inglesi, nel Gruppo C dell’Atalanta, sono stati rimontati dagli svizzeri. Dopo un primo tempo concluso in vantaggio grazie al gol di Cristiano Ronaldo, i gialloneri hanno ribaltato tutto nella ripresa con le reti di Ngamaleu e Siebatcheu in pieno recupero.

Il risultato finale dice quindi 2-1 per lo Young Boys, un risultato che non fa sicuramente piacere alla Dea, impegnata nella prima giornata contro il Villarreal. Finisce invece in parità e sull’1-1 tra Siviglia e Salisburgo, con le reti – entrambe su rigore – di Rakitic e Sucic. Il match ha stabilito anche un record: l’arbitro ha infatti fischiato quattro penalty nella sola prima frazione di gioco, stabilendo un primato.

Champions League, i risultati di Siviglia e United

Sono stati quindi quattro i penalty assegnati nel corso della prima frazione di gioco. Tre sono stati dati a favore della squadra austriaca (due sbagliati, con un errore a testa per Adeyemi e Susic), uno quello per i padroni di casa (trasformato da Rakitic). Completano il girone G Lille e Wolfsburg.