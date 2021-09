Doppio esubero: scambio Allegri-Mourinho a gennaio

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti a gennaio: idea scambio

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è al lavoro per arrivare a giocatori già pronti per la compagine bianconera. Così potrebbe essere messo in atto uno scambio suggestivo in Serie A per le big d’Italia pronte ad accontentare i due calciatori in rosa che sono diventati esuberi.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: idea Villar

Da una parte in casa Roma c’è la situazione di Gonzalo Villar, costantemente da monitorare visto che non è al centro del progetto Mourinho. L’allenatore portoghese ha altre idee rispetto al suo predecessore Fonseca e il centrocampista spagnolo non è ancora sceso in campo in maglia giallorossa.

Il suo addio a gennaio sembra così certa con la Juventus pronta ad ideare uno scambio con McKennie, che sarebbe un’alternativa in più nel trio di trequartisti giallorossi dietro l’unica punta Abraham. Per Allegri non è più indispensabile e così il giocatore americano potrebbe dire addio. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le due compagini, ma sono soltanto idee in vista della sessione invernale di calciomercato.

