Rigore fischiato a Morata, la critica sui social: “Sarebbe Byron Moreno”

La Juventus è tornata protagonista in Champions League con la prima vittoria stagionale: critiche per il rigore fischiato a Morata

Ancora la Juventus protagonista in Champions League. La compagine bianconera ha messo a segno la prima vittoria stagionale dopo un inizio deludente in Serie A. Una prestazione importante per Dybala e compagni che hanno ritrovato l’entusiasmo dopo la sconfitta di Napoli senza sudamericani. Nella prima frazione di gioco, inoltre, è stato fischiato un rigore a Morata per una trattenuta del difensore del Malmoe.

LEGGI ANCHE >>> Bakayoko non convince: colpo low cost | KO Juventus, Inter e Roma

Juventus, la critica per il rigore fischiato a Morata

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato, in particolar modo, l’episodio pubblicato lo stralcio de “La Gazzetta dello Sport” sull’analisi: “Avessero fischiato un rigore così contro l’Italia, l’arbitro Arthur Dias oggi sarebbe Byron Moreno“.

LEGGI ANCHE >>> Haaland condiziona il futuro di Juventus e Inter: centravanti in bilico

L’entità della trattenuta l’ha valutata direttamente il direttore di gara Arthur Dias che ha indicato subito il dischetto. Sul punto di battuta si è presentato il talentuoso giocatore argentino, Paulo Dybala, che non ha sbagliato nonostante sia scivolato al momento del tiro. Ora la Juventus sarà nuovamente protagonista in Serie A con un nuovo big-match contro il Milan in programma domenica sera.

I bianconeri dovranno dimostrato il proprio valore dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare. La Juventus è al lavoro per trovare la giusta quadratura sotto la gestione Allegri.