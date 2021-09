Champions League, Henderson affossa il Milan: ‘beffa’ per l’Inter

Terminati i match di Champions League Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan: Rodrygo e Henderson affossano le milanesi

È arrivato il triplice fischio finale delle prime partite di Champions League di Inter e Milan. Entrambe le cugine milanesi avevano due impegni sulla carta molto probanti, rispettivamente con Real Madrid e Liverpool, e ne sono uscite tutte e due sconfitte. La ‘Beneamata’ e gli spagnoli non sono riusciti a trovare la via del gol per quasi l’intero match. Verso la fine, però, è arrivata la beffa di Rodrygo, che ha portato in vantaggio il club di Ancelotti conquistando i tre punti.

LEGGI ANCHE>>> “Via a gennaio” | Liverpool-Milan infiamma il mercato

Totalmente opposta la situazione per i rossoneri, protagonisti di una sfida ricca di gol. Nel primo tempo un autogol di Tomori porta in vantaggio l’undici di Klopp. Poco prima del recupero, però, il ‘Diavolo’ mette la freccia e ribalta il risultato con i gol di Rebic e Brahim Diaz. Ma subito dopo l’intervallo, ci pensa il solito Salah a ristabilire la parità. Al 69′, infine, arriva la sentenza definitiva, con la rete di Jordan Henderson che decide il match.

Ecco i tabellini dei match.

INTER-REAL MADRID 0-1: 89′ Rodrygo (RM)

Classifica gruppo D: Sheriff Tiraspol 3, Real Madrid 3, Inter 0, Shakhtar Donetks 0

LIVERPOOL-MILAN 3-2: 9′ aut. Tomori (M), 42′ Rebic (M), 44′ Brahim Diaz (M), 48′ Salah (L), 69′ Henderson (L)

Classifica gruppo B: Liverpool 3, Atletico Madrid 1, FC Porto 1, Milan 0

Di seguito tutti gli altri risultati di questa giornata di Champions League.

Club Brugge-PSG 1-1

Manchester City-Lipsia 6-3

Atletico Madrid-Porto 1-1

Besiktas-Borussia Dortmund 1-2

Sporting CP-Ajax 1-5

Sheriff Tiraspol-Shaktar Donetsk 2-0