“Via a gennaio” | Liverpool-Milan infiamma il mercato

Prima mezz’ora da incubo per il Milan ad Anfield contro il Liverpool: i tifosi non perdonano un titolare, protagonista in negativo del match

Il Milan torna in Champions League dopo sette anni di lunga attesa. Un debutto da brividi nel teatro di Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’emozione sembra aver tradito la squadra di Stefano Pioli, ancora imbattuta in campionato, ma annichilita nei primi trenta minuti dal gioco degli inglesi. Dopo dieci giri d’orologio, i rossoneri erano già in svantaggio, con Maignan che ha poi salvato i suoi dal doppio passivo parando un rigore a Salah.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Inter-Real e Liverpool-Milan: le formazioni ufficiali

Copione chiaro e dominio Liverpool. Il Milan ha faticato anche a varcare la metà di campo e a tenere il possesso palla. Una prestazione al di sotto delle aspettative, con i tifosi rossoneri che sembrano aver individuato un principale responsabile. Furia social su Franck Kessié: l’ivoriano è in scadenza di contratto a giugno 2022 e fatica a trovare l’accordo per il rinnovo.

Liverpool-Milan furia social su Kessie

I tifosi ne chiedono così la cessione già a gennaio: “Se a Kessie non piace dove si trova a Gennaio mostrategli la porta“, si legge. O ancora: “Tomori ne ha salvati almeno due e uno Maignan. Ma in troppi si devono svegliare, uno per tutti quello che chiede 8mln”.

Tomori ne ha salvati almeno due e uno Maignan. Ma in troppi si devono svegliare, uno per tutti quello che chiede 8mln. #LiverpoolMilan #LIVACM — DavideBlu (@Davideblu) September 15, 2021